De prognose van de redactie - 13: Francky Dury zal azen op een laatste kunststukje bij Zulte Waregem

Het nieuwe seizoen staat stilaan voor de deur en dus beschouwen we voor met onze jaarlijkse prognoses. Vele ploegen moeten nog altijd (heel) wat transfers doen, toch blikken we nu al vooruit. Met vandaag: Zulte Waregem, de zoektocht naar het laatste kabinetstukje van Francky Dury.

Prognose

Het is elk seizoen al niet makkelijk om een prognose te maken voor de start van het seizoen, omdat er nog veel transferbedrijvigheid kan zijn voor het sluiten van de transfermarkt (eind augustus). Bij Zulte Waregem is er alvast het nodige werk verricht.

De verjongingskuur zet zich verder bij Essevee 2.0, waar ondertussen al beslist is dat het het laatste seizoen van coach Francky Dury zal worden. Uitkijken hoe hij het stokje gaandeweg meer zal doorgeven aan De fauw en Simons en/of hij nog in staat is tot een laatste stunt.

Dromen zoals de kleintjes en spelen zoals de groten: Zulte Waregem won het voorbije decennium twee keer de Beker van België, speelde meermaals Europees en werd zelfs een keertje vicekampioen. Zo hoog mikken lijkt onmogelijk, maar aan de Gaverbeek zijn al gekkere dingen gebeurd.

© photonews

Opvallende transfers

Aan uitgaande zijde valt vooral de transfer van Gianni Bruno - toch de clubtopschutter afgelopen seizoen - op. Olivier Deschacht stopte, diverse andere contracten (Marcq, Opare, Kainourgios, Armenakas, Chory, Bianda, ...) werden stopgezet.

Inkomend werden al twee rechtsachters (Ciranni, Sörmo) binnengehaald, een vervanger voor Deschacht (Van Aken), een vervanger voor Marcq (Hubert) en verder ook nog Zinho Gano en Lasse Vigen. Het kan mogelijk voor meer balans zorgen binnen Essevee.

Sterke punten/Vraagtekens

Het is een beetje afwachten welke spelers er nog komen de komende weken bij Essevee en welke injectie dat nog kan geven. Alles bij elkaar staat er wel al een stevig geheel, met heel wat ervaring in elke linie en toch ook wat interessante nieuwkomers.

Of de mosterd helemaal gaat pakken? Dat is een andere vraag. Met het nieuwe seizoen van play-off 1 en play-off 2 is het voor een team als Zulte Waregem sowieso extra moeilijk geworden om de top-4 te halen, met een plek in de top-8 zouden ze aan de Gaverbeek al tevreden zijn.