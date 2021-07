Een grapje of toch een cynische kwinkslag van Haller? "Dit jaar controleer ik zelf de lijst"

Het moet een van dé blunders geweest zijn van het vorige seizoen. Haller zelf zal er voor instaan dat het deze keer niet opnieuw gebeurt.

Sébastien Haller werd in de wintermercato door de grote poort binnengehaald bij Ajax. Met een aankoopsom van 22,5 miljoen euro werd hij de duurste speler ooit in de Eredivisie.

Maar bij Ajax hadden ze een administratief foutje gemaakt waardoor de Franse spits niet op de spelerslijst stond voor de Europese competities en bijgevolg geen Europa League mocht spelen.

Komend seizoen mag Ajax als Nederlands kampioen van start gaan in de Champions League, mét Haller. "Tja, het was een foutje vorig jaar en dat kan gebeuren helaas. Nu begint het nieuwe seizoen en vergeten we dat dat gebeurd is. We leren eruit en dit jaar zal ik zeker zelf controleren of ik op de lijst sta", zegt hij met een knipoog aan de Nederlandse NOS.