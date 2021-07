'Gent doet mysterieus, doelman opnieuw afwezig': transfergeruchten of blessure?

Wat is er aan de hand met Sinan Bolat? Dat is stilaan dé hamvraag bij de Buffalo's, een week voor de start van het Europese avontuur.

Sinan Bolat was er ook tegen Lille niet bij voor AA Gent in een oefenwedstrijd die de Buffalo's met het kleinste verschil wonnen.

'Mysterie'

Voor de derde opeenvolgende wedstrijd zagen we de doelman dus niet aan het werk. Volgens Het Laatste Nieuws gaat het om een mysterie, want iets ernstigs is er met hem niet aan de hand.

Veel wordt er niet over gelost bij Gent. Kocaelispor toonde onlangs interesse, maar ook om een transfer doorduwen lijkt het niet te gaan.