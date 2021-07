Advocaat Henrotay beweert dat berichten over zijn cliënt fout zijn: "Anderlecht kan niet zeggen dat het dubieuze aanpassingen waren"

Anderlecht moet voorlopig de miljoenen die makelaar Christophe Henrotay eist niet betalen. Maar... de advocaat van Henrotay zegt nu dat er foute berichten verschijnen. Volgens hem was er een compromis met het nieuwe bestuur dat ze bij de overname "alles met kennis van zaken" deden.

Dimitri De Béco wil dan ook het één en ander duiden. "De uitspraak van het BAS is door sommigen verkeerd geïnterpreteerd. Het BAS heeft ons geen ongelijk gegeven, noch Anderlecht gelijk gegeven. Het heeft de procedure tot nader order geschorst. Meer niet", klinkt het in HLN.

Anderlecht moet dus geen openstaande rekeningen betalen? "Omdat het BAS zich niet kán uitspreken over de grond van de zaak. Laat me de situatie schetsen: Anderlecht heeft een paar jaar geleden transfers gedaan met Henrotay als makelaar. Zijn commissies kunnen hoog of zelfs heel hoog lijken, maar ze zijn in verhouding met de toen bijzonder lucratieve deals. Het valt niet vaak voor dat Anderlecht spelers voor 25 miljoen euro (Tielemans naar Monaco, red.) kan verkopen, en dat op één jaar van het einde van het contract. We mogen niet vergeten dat vooral de club daar rijker van geworden is."

"De discussie die we vandaag voeren, dat is in eerste instantie een gevolg van overeenkomsten tussen de oude directie van Anderlecht en Henrotay. Er zijn bepaalde aanpassingen gedaan aan die contracten, nog vóór de overname van Anderlecht door Marc Coucke. Die zijn gebeurd in samenspraak met de toenmalige directie. Meer nog, het is hún werk. Anderlecht kan bijgevolg niet zeggen dat het 'dubieuze aanpassingen' waren."