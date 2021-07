UEFA maakt bekend wat de 'road to' is voor de Belgische clubs die Europees spelen

De UEFA heeft vandaag bekendgemaakt in welke steden en stadions de volgende finales van de Champions League en Europa League zullen plaatsvinden.

De Belgische clubs weten naar waar ze moeten toewerken. De UEFA heeft namelijk bekendgemaakt in welke steden en stadions de komende jaren de finales gaan plaatsvinden van de Champions League en Europa League.

Zo is Club Brugge al zeker dat het kan toewerken naar een finale in Sint-Petersburg in Rusland. Racing Genk maakt hiervoor ook nog een kans maar dan moeten ze eerst door de voorrondes geraken. Indien dit niet lukt dan kunnen ze toewerken naar een finale in Sevilla. Hetzelfde lot wacht Antwerp die zich voorbij de laatste voorronde van de Europa League moeten knokken.

Indien dit niet lukt dan krijgen ze hetzelfde doel als Anderlecht en AA Gent want de finale van de gloednieuwe Conference League is in 2022 in Tirana in Albanië te doen.

🏟️ Following the relocation of the 2021 #UCL final from Istanbul to Porto, Istanbul will now stage the final in 2023. The next four finals will be:



🇷🇺 2022: Saint Petersburg, Russia

🇹🇷 2023: Istanbul, Turkey

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 2024: London, England

🇩🇪 2025: Munich, Germany pic.twitter.com/hmiuJargPR — UEFA (@UEFA) July 16, 2021