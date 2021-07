Jelle Van Damme sluit een comeback niet uit

Jelle Van Damme is sinds vorig seizoen gestopt met voetballen nadat geen nieuwe club vond na het faillissement van Sporting Lokeren. Bij Eleven blikte hij nog eens terug op de beslissing om zijn voetbalschoenen aan de haak te hangen.

De oud-verdediger van onder meer Anderlecht, Standard, Antwerp en de Rode Duivels zag zijn laatste grote voetbalavontuur in mineur eindigen, zo werd zijn toenmalige club KSC Lokeren failliet verklaard. Vervolgens ging Van Damme transfervrij op zoek naar een nieuwe ploeg. Die vond hij uiteindelijk niet en dus besloot hij enkele maanden geleden om een punt te zetten achter zijn carrière. Maar inmiddels prikkelt het alweer. Zo traint Van Damme tegenwoordig weer mee 'Free Players FC'.



En in een video-interview met Eleven Sports sluit hij een comeback niet op voorhand uit. "Zeg nooit nooit en daar ga ik het op houden. Maar ik ben fit, ik denk dat ik nu fitter ben dan toen ik stopte. De goesting is er ook nog en ik kan het nog, ik zal het zo zeggen. Ik sluit alleszins niets uit, je mag nooit iets uitsluiten in het leven", aldus Van Damme.