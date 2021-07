RWDM renoveert stadion en rekent op steun van supporters

RWDM speelt al sinds jaar een dag in het Edmond Machtensstadion in Molenbeek, maar dat stadion is aan renovatie toe.

Het Edmond Machtensstadion heeft betere tijden gekend, zowel sportief als infrastructureel. In 1975 speelde het toenmalige RWDM er nog kampioen en in diezelfde jaren 70 werd er regelmatig Europees voetbal gespeeld. In 1973 kwam Real Madrid zelfs op bezoek voor een galawedstrijd.

Maar dat is vooral vergane glorie. Het huidige RWDM speelt nog steeds in het stadion dat een capaciteit heeft van 12.000 mensen maar aan de infrastructuur is grotendeels blijven hangen in de jaren 70.

Daarom doet de club via de social media-kanalen een oproep om helpende handen te verzamele om het stadion een 'stevige facelift' te geven.