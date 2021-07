Eindelijk weer voetballen voor Juklerod! "Het voetbal van Genk moet me beter liggen dan dat van Antwerp"

29 januari van dit jaar, zolang is het al geleden dat Simen Juklerod nog eens een officiële match kon spelen. Nadat zijn transfer naar Genk uitlekte, reageerde Antwerp immers door hem volledig aan de kant te schuiven.

Het zijn dus lange maanden geweest voor de 27-jarige Noorse linksachter. Bij Genk wil hij weer bewijzen wat hij een ploeg kan bijbrengen. “Natuurlijk ben ik nog niet top. Maar fysiek zit het goed. Het waren moeilijke zes maanden. Maar ik onthoud vooral de periode voordien bij Antwerp", klinkt het in HBvL.

Maar het systeem en de filosofie van John van den Brom moeten hem wel op het lijf geschreven zijn. "Ik merk nu al dat het voetbal van Genk mij beter zal liggen. Bij Antwerp lag de focus op duels, op kilometers vreten. Hier proberen we dominant te voetballen. Balbezit is heilig. Dat is aangenaam voetballen.”