Beerschot weerde interesse voor sterkhouders af: "Voor die twee ging het om forse bedragen, genoeg om uit de schulden te geraken"

Beerschot heeft zijn kern bij elkaar kunnen houden en versterkt met enkele jonge talenten. Peter Maes gaf wel al aan dat hij offensief nog wat creativiteit kan gebruiken, maar dat wordt afwachten. Voorzitter Francis Vrancken geeft immers aan dat er al heel wat werk en geld geïnvesteerd is.

“De transfers die we absoluut wilden realiseerden, hebben we ook effectief gerealiseerd. Andere opportuniteiten worden nu in alle rust bekeken. Het zou goed kunnen dat er nog wat bijkomt. Maar ik wil toch graag benadrukken dat we deze zomer onze volledige kern hebben kunnen behouden", zegt hij in GvA.

Beerschot heeft immers wel wat spelers waarvoor er ook concrete interesse was. "Na het vertrek van Tissoudali hebben we de voorbije maanden ook voor Holzauser en Van den Bergh concrete voorstellen ontvangen. Dat ging over forse bedragen, genoeg om uit de schulden te geraken. Radic wordt intussen ook al door verschillende clubs van nabij gevolgd."

"Onze aandeelhouders hebben samen beslist om die jongens aan boord te houden. En we hebben de kern nog verder aangevuld met talentvolle jongeren waar we behoorlijk diep voor in de buidel hebben moeten tasten. Ik vind dat al een sterk begin van het seizoen.”