Moeilijke situatie in Genk: topschutter Onuachu heeft zinnen gezet op vertrek, maar vraagprijs is wel heel hoog

Genk wil zijn kern liefst bij elkaar houden. Dat wil zeggen met Paul Onuachu. Er zijn wel afspraken gemaakt over een bedrag waarvoor hij mag vertrekken, maar de meeste geïnteresseerde clubs schrikken als ze dat horen.

Genk heeft het initiële transferbedrag op zo'n 30 miljoen euro gezet, om zeker 25 miljoen voor de topschutter te krijgen. Maar momenteel wil niemand dat op tafel leggen en voor Genk is dat ook geen must. Ze kunnen gerust zonder de miljoenen voor Onuachu en willen liever hem nog een seizoen - of zeker half seizoen - houden om Europees te kunnen schitteren.

Het probleem is dat de boomlange Nigeriaan zelf zijn gedachten op een transfer gezet heeft en liever al vertrokken was. Hij weet dat het hoe langer hoe moeilijker wordt om in een grote competitie terecht te komen. De afspraken die er gemaakt zijn, houden hem nu tegen. Veel ploegen twijfelen gezien zijn leeftijd gelinkt aan de kostprijs. Een meerwaarde gaan ze er waarschijnlijk niet meer op kunnen creëren.

De transfermarkt is open tot 31 augustus en de kans bestaat dat Onuachu met die transfer in zijn hoofd blijft zitten. Genk lijkt met Chelsea-aanvaller Ugbo alvast op een vertrek te zullen anticiperen. Maar of ze de volle pot gaan krijgen voor Onuachu blijft af te wachten.