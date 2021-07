Wordt jonge Duitser goalgetter van KV Kortrijk na seizoen waarin hij niet speelde?

Charles-Jesaja Herrmann was de laatste aanwinst die KV Kortrijk wist binnen te halen. De 21-jarige speler kwam over van de beloften van Wolfsburg.

De aanvaller verkiest België boven de Duitse tweede klasse. “De Belgische competitie is een mooie competitie voor jonge spelers. Ik kon ook naar ploegen in de tweede klasse in Duitsland, maar hier kan ik mijn potentieel tonen”, zegt Herrmann aan HLN.

Herrmann is een speler met weinig competitieritme. “Vorig seizoen speelde ik zo goed als niet. Door het coronavirus waren alle beloftenmatchen in Duitsland afgelast. Ik zorgde dat ik fit bleef en ik zal dan ook klaar zijn voor de eerste competitiewedstrijd.”

De Duitser kijkt enorm op naar trainer Luka Elsner. “De coach is een geweldige man. Hij gaf me een warm welkom en een goed gevoel. Ik wil hier vooral aan spelen toekomen en het team helpen door zoveel mogelijk doelpunten te maken.”