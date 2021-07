Transfernieuws en Transfergeruchten 22/07: Shved

De geruchten en officiële deals vliegen ons om de oren. Wij zetten alles op een rijtje zodat u tijdens deze mercato niets hoeft te missen!

KV Mechelen staat op het punt om Marian Shved definitief over te nemen

KV Mechelen heeft altijd de intentie gehad om Marian Shved na zijn huur terug te halen, maar het was geen makkelijk dossier omdat de Oekraïnse winger vrij duur was. Maar nu is er toch een akkoord met Celtic Glasgow onderweg. (Lees meer)