Dury heeft twijfels over titelaspiraties van Genk: "Als één van die twee vertrekt, wil ik het wel nog eens zien"

Wordt KRC Genk dit seizoen de ploeg die het Club Brugge moeilijk gaat maken? De Limburgers konden hun kern - tot nu toe - bij elkaar houden en ze versterkten zich met een paar gerichte aankopen. Francky Dury twijfelt toch.

De trainer van Zulte Waregem, die aan zijn laatste seizoen bezig is, zei dat in de podcast De Tribune. "Ik denk niet dat Genk Club Brugge van een nieuwe titel kan houden, maar veel zal van de aanval afhangen", meent hij. "Er was een goede balans vorig jaar, maar het verschil zal gemaakt worden in de aanval. Als Onuachu vertrekt en Ito of Bongonda eventueel ook nog, dan wil ik het wel nog zien."

Vooral topschutter Onuachu zoekt een transfer en dat met Europees voetbal in het verschiet. "Het zal zeer moeilijk worden voor Genk", vertelt Dury. "Ik verwacht dat ze hem zullen nodig hebben om door te gaan. Maar als hij speelt, riskeer je dat hij wordt verkocht aan een andere club die ook Europees speelt."