Seraing ziet één van zijn sterkhouders vertrekken

Seraing is één van de nieuwkomers in de Jupiler Pro League en ze zien direct één van hun sterkhouders vertrekken naar Spanje.

Al Badaoui verlaat Seraing definitief na een dispuut tussen hem en de club over het wel of niet tijdig lichten van de optie in zijn contract. De offensieve middenvelder heeft een contract voor twee seizoenen getekend bij de Spaanse tweedeklasser Alcorcon.



De 25-jarige Al Badaoui was vorig seizoen nog goed voor acht goals en vijf assists in 26 matchen voor Seraing. Hij was vier jaar lang actief in het Stade du Paray. Eerder had hij in de jeugd van STVV en Standard gespeeld.