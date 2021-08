🎥 Maxim De Cuyper blijft ambitieus: "Na mijn uitleenbeurt zien we wel"

Maandag werd Maxim De Cuyper voorgesteld bij KVC Westerlo. De speler van Club Brugge ziet dit niet als een stap terug in zijn carrière.

"Vorig seizoen was Westerlo al ambitieus en wilde het promoveren. Ik hoop en denk dat dit nu hetzelfde zal zijn. Wat de toekomst brengt voor mij weet ik niet. Na mijn uitleenbeurt zien we wel", zegt De Cuyper op de website van Westerlo.

De Cuyper wordt voorlopig voor één seizoen gehuurd van Club Brugge. Hij speelde vorig seizoen 20 keer voor Club NXT, waar hij 5 goals scoorde en 3 assists gaf.

Maxim De Cuyper wordt een jaar gehuurd van Club Brugge. Bekijk hier de video waarin hij zichzelf voorstelt 💛💙



