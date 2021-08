OFFICIEEL: STVV verwelkomt talent van Borussia Mönchengladbach op huurbasis om middenveld te versterken

Een versterking waar ze zich over verheugen bij STVV: een jonge middenvelder van Mönchengladbach komt op huurbasis een jaartje bij de Kanaries voetballen. Sint-Truiden huurt de 19-jarige Rocco Reitz tot het einde van het seizoen.

Rocco Reitz is een voormalig Dutis jeugdinternational. De centrale middenvelder is een jeugdproduct van Borussia Mönchengladbach, die daar doorstroomde naar de eerste ploeg. In oktober 2020 debuteerde Rocco in de Bundesliga met een basisplaats in de uitwedstrijd bij Mainz.

Echt definitief doorbreken lukte echter nog niet helemaal. Het zag er niet naar uit dat hij dit seizoen veel speelkansen ging krijgen in het eerste elftal. Daarom opteerde Mönchengladbach voor een uitleenbeurt voor de speler die nog onder contract ligt tot 2024.

STVV sprong op de kar. "Rocco is een jong talent dat we naar Sint-Truiden halen om onze hoofdtrainer meer opties op het middenveld te bieden. Hij is een speler met visie die de bal rustig van achteruit kan verplaatsen. Hij is agressief in de verdediging en werkt erg hard aan beide kanten van het veld", zegt sportief directeur André Pinto op de site van de Kanaries.