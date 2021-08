Vandereycken over spitsen van topclubs: afwezigheid Onuachu tegen KVO vreemd en Dost hoeft niet te wanhopen

Het is voor de spitsen van onze topclubs wat zoeken, ziet René Vandereycken. Onuachu en Dost hebben al meer regelmatige periodes gekend. De eerste kwam niet in actie tegen KVO omdat hij mentaal niet klaar zou zijn, de andere werd vroeg vervangen.

René Vandereycken gaat in Het Nieuwsblad in op beide situaties. De afwezigheid van Onuachu tegen Oostende vond hij een vreemde zaak. "Als zijn transfer zo goed als in orde is, zou ik het snappen dat hij langs de kant blijft, om geen blessure te riskeren. Maar zolang dat niet het geval is, is het zijn plicht om een prestatie van negentig minuten te leveren die beantwoordt aan zijn contract."

Het is tevens de verantwoordelijkheid van Van den Brom om Onuachu daar aan te houden, oordeelt Vandereycken. "Ook is het de plicht van de technische staf, de trainer voorop, om Onuachu klaar te stomen. Om hem te motiveren en te overtuigen om te spelen."

Bas Dost hoeft dan weer niet noodzakelijk te wanhopen omdat Clement hem tegen Union naar de kant haalde. "Club is duidelijk op zoek naar extra flankspelers – met Collado, die al op komst is – en daar kan Dost blij om zijn. Hij heeft die aanvoer van de flanken namelijk nodig. Als Vanaken opnieuw in de basis staat, zien we straks ook weer die één-tweetjes met de flanken en zal er weer meer rust en balvastheid in de ploeg komen."