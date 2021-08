🎥 Nicolas Frutos "redde" Andy Najar: "Ik dacht eraan om te stoppen met voetballen"

Andy Najar, de voormalige smaakmaker van Anderlecht, leek verloren voor het profvoetbal. Tot hij terug in contact kwam met Nicolas Frutos.

Het verhaal is mooi, ook al is het ironisch: bij DC United heeft Andy Najar (28) het plezier van voetballen herontdekt, maar vooral het vermogen om dat te doen, dankzij een man ... Nicolas Frutos. "Er gingen veel dingen door mijn hoofd, waaronder het stoppen met voetbal, omdat ik niet begreep waarom ik zoveel blessures had", gaf Najar toe in een interview voor de officiële kanalen van zijn club.

De seizoenen 2017-2018 en 2019-2020 mistte hij bijna volledig bij Anderlecht omwille van tweemaal een afscheurde kruisband. Maar sinds zijn komst bij DC United is de Hondurese terug: dit seizoen heeft hij 14 wedstrijden gespeeld, waarvan acht compleet. "Nico heeft me in de voorbereiding een speciaal programma gegeven met een coach, met extra vitamines en tot nu toe heb ik goede resultaten. Als je je dromen niet wilt opgeven, kun je ze waarmaken", jubelt Andy Najar.