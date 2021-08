Wat met Antwerp? "Als dat gebeurt, dan mogen we toch al spreken van een eerste crisis"

Royal Antwerp FC moet zich dringend herpakken na de 0 op 6 om de Jupiler Pro League mee te openen.

De club haalde al heel wat nieuwe spelers binnen en wellicht zijn er nog op komst. “Bij Antwerp zijn ze veel ervaring kwijt in de as van het veld. Viktor Fischer gaf me al een goede indruk, afwachten wat er nog zal bijkomen”, zegt Mo Messoudi aan GVA.

Vooral Seck ontgoochelt Messoudi. “Achteraan blijft het straf dat je als topploeg een jonge speler als Robbe Quirynen aan de aftrap moet brengen. Alle respect voor die jongen, maar hij brengt voorlopig te weinig. Ook Seck valt me enorm tegen. Vorig jaar kon hij zich in een driemansdefensie verstoppen naast Batubinsika of Le Marchand. In het systeem van Priske moet hij vaker uitvoetballen en valt hij door de mand.”

En dat valt uiteraard ook het woordje crisis. “Als Antwerp ook tegen Standard en Charleroi onderuitgaat, kunnen we toch al spreken van een derste crisis. Als je titelambities hebt, wil je niet starten met een 0 op 9 of een 0 op 12.”