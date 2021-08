Sensationele terugkeer in de maak voor Franck Ribéry? Fransman lijkt op weg naar Bayern München

De Fransman Franck Ribéry, die sinds het einde van zijn avontuur bij Fiorentina een vrije speler is, zou een ongelooflijke comeback kunnen maken in de Bundesliga.

Ondanks zijn 38 jaar is Franck Ribery nog steeds in topvorm. Hij is een vrije speler nadat zijn contract afliep bij Fiorentina en volgens L'Equipe zou de Fransman een ongelooflijke terugkeer kunnen maken... naar Bayern München!

Ribéry traint momenteel in München en nam onlangs deel aan een wedstrijd met de legendes van de Duitse club en hij maakte indruk met zijn vorm. De vleugelspeler is in gesprek geweest met Bayern-trainer Julian Nagelsmann en enkele directeuren van de Duitse club dringen naar verluidt aan op een terugkeer van de speler.

Maar Ribéry heeft nog genoeg andere opties, met Lazio, Napoli en Sampdoria die ook geïnteresseerd zijn in de speler. De situatie van de Fransman moet in de komende dagen duidelijker worden.