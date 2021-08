Na veel vijven en zessen is Vossen eindelijk speelgerechtigd tegen Club Brugge

Zulte Waregem ontvangt komende zondag Club Brugge. Voor Jelle Vossen wordt het een speciale wedstrijd. Hij mag het eindelijk opnemen tegen zijn voormalige werkgever.

Zulte Waregem nam Jelle Vossen in januari 2020 definitief over van Club Brugge. De landskampioen bleef nog eventjes het loon van de aanvaller doorbetalen, waardoor hij nooit speelgerechtigd was in onderlinge duels.

Die deal is ondertussen verleden tijd. Vossen is speelgerechtigd voor de partij van komende zondag aan de Gaverbeek. Voor de volledigheid: de Eigenbilzenaar voetbalde vijf seizoenen in het Jan Breydelstadion.