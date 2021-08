Opmerkelijk: kapitaalsverhoging bij Anderlecht nog steeds niet goedgekeurd

Anderlecht is heel actief op de transfermarkt en wil er deze zomer nog heel wat van maken, maar de geplande kapitaalsverhoging is wel nog steeds niet in orde.

Hoedt, Refaelov, Gomez, Zirkzee, Raman, ... Het aantal inkomende transfers valt al niet meer op een hand te tellen ondertussen. De kapitaalsverhoging die de club ademruimte moest geven is echter nog steeds niet goedgekeurd, zo laat Het Laatste Nieuws weten. Algemene Vergadering In april bereikten de verschillende aandeelhouders wel een akkoord over die kapitaalsverhoging, maar die moest in een Algemene Vergadering nog worden bekrachtigd. Eind juni ging die niet door, ondertussen is er nog steeds geen ingepland. En dus blijft het wachten, al zou het volgens de krant maar om een formaliteit gaan.