DONE DEAL: 1B-club stunt met speler Club Brugge

In 1B zou het wel eens een erg interessant seizoen kunnen gaan worden. Diverse clubs willen zich wapenen.

Westerlo wil zijn start alvast niet missen om zo het hele seizoen te kunnen spelen voor de promotie. Daarbij hebben ze nu alvast een extra wapen in handen.

Speelkansen

Thomas Van den Keybus komt namelijk over van Club Brugge, waardoor de polyvalente middenvelder meer speelminuten kan gaan genereren.

Vorig jaar kwam hij vooral uit bij Club NXT in 1B, nu krijgt hij dus opnieuw zijn kans op het tweede niveau van België. Bij de A-ploeg van Club Brugge verzamelde hij 167 speelminuten over alle competities heen in vijf duels.