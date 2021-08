Dury optimistisch voor duel met Club Brugge: "Met supporters én Jelle Vossen"

Zulte Waregem geeft zondag Club Brugge partij en gaat met veel vertrouwen naar dit West-Vlaamse duel toe.

Bij Zulte Waregem hebben ze geen schrik voor blauwzwart. “Een wedstrijd die we met vertrouwen aanvatten”, zegt Dury op de persbabbel. “Al blijft het wel Club Brugge natuurlijk. We hebben wel een goede start gehad en goede prestaties geleverd, dus we zijn klaar.”

Met Jelle Vossen in de kern tegen Club Brugge. “Toch belangrijk, want hij zit in de goede flow. Ik had het wat moeilijk met die clausule, maar goed. Ze stond in het contract, dus moest ze ook nageleefd worden. Gelukkig kunnen we zondag wel op hem rekenen.”

Vorig jaar werd het 0-6, maar daar denkt Dury niet meer aan. “Historisch gezien hebben we nochtans goede resultaten neergezet tegen Club Brugge. Weet je wat het is? Wij moeten elk jaar opnieuw aan een team bouwen en voor nieuwelingen is het geen cadeau om tegen een gerodeerd Club Brugge uit te komen. Het verschil dit jaar: nu zijn de jongens wel al veel beter op elkaar ingespeeld. Hadden we nu in dezelfde situatie gezeten als vorig jaar, had ik misschien schrik gehad voor een nieuwe pandoering.”

Dury rekent ook op de twaalfde man. “Hopelijk kunnen onze supporters ook voor een boost zorgen. Opnieuw voor heel wat fans kunnen spelen is natuurlijk fantastisch. Ik hoop dat we hen kunnen tonen dat we klaar zijn om een goed seizoen te spelen. Ik zie de evolutie en het niveau op training. We zijn op de goede weg. Nu moeten we dat ook tonen aan de supporters.”