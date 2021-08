Aanduidingen: Lawrence Visser fluit speeldag 5 op gang

De KBVB maakte maandag de aanduidingen bekend voor de wedstrijden van komend weekend. Lawrence Visser fluit met Standard-KV Oostende speeldag 5 in de Jupiler Pro League op gang.

Zoals bekend is de wedstrijd Antwerp-Genk uitgesteld omdat de Great Old donderdagavond aan de bak moet in de play-offs van de Europa League, tegen Omonia Nicosia. Een nieuwe datum is vooralsnog niet bekendgemaakt.

De overige zeven wedstrijden worden wel gespeeld. Bekijk hier wie aangeduid is als ref.