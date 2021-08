Overbodig bij Anderlecht én interesse uit Duitsland, maar het dossier van Cobbaut bij Anderlecht heeft een héél lastige achtergrond

Peter Verbeke heeft nog een tweetal weken om enkele overbodige pionnen te verkopen. Eén van die dossiers is dat van Elias Cobbaut. Al lijkt er eindelijk iets te bewegen.

Elias Cobbaut is volledig uit beeld verdwenen bij RSC Anderlecht. De linksvoetige verdediger traint nu en dan nog eens met de A-kern, maar is tegenwoordig vaker verdoordeeld tot het onderhouden van zijn conditie in een hoekje van het veld.

Het Laatste Nieuws weet dat er eindelijk beweging is in het dossier. Enkele Duitse clubs snuffelen aan Cobbaut. Al is er momenteel nog geen sprake van een concreet bod of effectieve onderhandelingen.

Het is dan ook een lastig dossier. Vincent Kompany heeft Cobbaut niet meer nodig, maar Anderlecht wil een deel van de investering - de Brusselaars betaalden drie miljoen euro voor de verdediger aan KV Mechelen - recupereren.

Linksvoetig én polyvalent

Bovendien heeft Cobbaut een profiel waarnaar een pak clubs op zoek zijn. Linksvoetig én polyvalent. Tel daarmee een A-cap bij de Rode Duivel - ook dat blijft een referentie - en het is logisch dat Verbeke hem niet zomaar bij de uitverkoop wil zetten.