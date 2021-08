'OHL en Zulte Waregem vissen in dezelfde Antwerpse vijver, Essevee heeft mogelijk een troefkaart'

Zulte Waregem en OH Leuven hebben hun oog op dezelfde speler laten vallen en dus zou het wel eens spannend kunnen worden op de transfermarkt.

Bij Antwerp lijkt Alexis De Sart te mogen vertrekken. Hij was al uit the picture aan het verdwijnen en door de komst van Radja Nainggolan lijkt het helemaal einde verhaal bij The Great Old.

Polyvalentie

Maar hij heeft opties. Het Nieuwsblad opperde dat zowel OH Leuven als Zulte Waregem wel wat zien in de middenvelder.

Bij Essevee speelde broer Julien al eens in het verleden. Toen kwam De Sart al meermaals op bezoek en raakte hij al onder de indruk van de accomodatie. Of het kan overtuigen in de keuze? De middenvelder lijkt vooral op zoek naar speelkansen.