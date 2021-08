Kompany over mogelijke komst Kouamé: "Misschien kan ik binnenkort meer vertellen"

Anderlecht is dicht bij een nieuwe inkomende transfer. Ze zouden Christian Kouamé huren van Fiorentina. Vincent Kompany sprak kort over de nakende transfer op de persconferentie.

Vandaag vond de persconferentie voor Anderlecht-Vitesse plaats in het Lotto Park. Buiten vragen over de wedstrijd in de laatste voorrondes van de Conference League kreeg Vincent Kompany ook nog vragen over Christian Kouamé die dicht staat bij een overstap naar Anderlecht. De 23-jarige spits van Fiorentina zou voor een seizoen gehuurd worden zonder aankoopoptie.

"Ik kan er niet veel over kwijt, want die jongen is er nog niet, misschien kan ik binnenkort meer vertellen", antwoordde de coach van Anderlecht op een mogelijke inkomende transfer van de Ivoriaanse spits. "Het zou wel goed zijn om een extra spits ter beschikking te krijgen. Concurrentie is belangrijk", besloot Kompany.