OFFICIEEL: STVV verwelkomt 'The Beast', oftewel zijn volgende Japanse nieuwkomer

STVV mag opnieuw een voetballer uit Japan verwelkomen. Dit keer gaat het om een offensieve versterking in de persoon van Daichi Hayashi, die recent nog deel uitmaakte van de Japanse nationale ploeg op de Olympische Spelen. Hayashi moet in Sint-Truiden voor goals zorgen.

De 24-jarige Hayashi was nog tot woensdag in Japan om het nodige papierwerk in te vullen voor de aanvraag van zijn visum, zo meldt STVV op zijn website. Inmiddels is Hayashi wel in België gearriveerd en kon zijn transfer helemaal afgerond worden.

Eerste buitenlands avontuur

Het akkoord met Hayashi werd reeds eerder gesloten, maar de medische testen moesten nog afgelegd worden. Dat is nu ook gebeurd. De handtekening is geplaatst: Hayashi is nu officieel een speler van Sint-Truiden. Het is zijn eerste buitenlandse avontuur, tot dusver speelde hij steeds in zijn thuisland. Met deze nieuwe spits erbij heeft coach Hollerbach nu een optie extra in het offensieve compartiment.

Hayashi moet wel een sterke kerel zijn, want volgens Sint-Truiden krijgt hij de bijnaam 'The Beast' mee. Dat is alvast veelbelovend.