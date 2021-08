Joao Klauss heeft duidelijk doel: "Belangrijk voor club en supporters"

Met 7 op 12 heeft Standard zijn start niet eens echt gemist. Tegen Oostende willen ze op dat elan doorgaan.

Joao Klauss scoorde op bezoek bij Beerschot het beslissende doelpunt en lijkt nu klaar te zijn om door te stomen.

Europees voetbal

"Het gaat goed voorin, ook met Jackson Muleka. We lachen wat af, terwijl Denis mijn kleine broer is. We praten veel en we willen elkaar helpen", aldus de aanvaller.

"We willen dit seizoen Europees voetbal afdwingen, want we weten hoe belangrijk dat is voor de supporters en de club."