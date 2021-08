Philippe Clement is ervan overtuigd dat Noa Lang bij Club Brugge blijft

Kan Club Brugge Noa Lang aan boord houden? De zomermercato loopt nog enkele dagen door.

Philippe Clement is tevreden met zijn nieuwe aanwinst die blauwzwart vandaag voorstelde. "We overtuigden hem met het project dat er hier is. Je mag dat niet onderschatten, maar Club Brugge krijgt ook meer en meer aanzien in het buitenland door onze opleiding”, zegt Clement op zijn persbabbel.

Ook uitgaande transfers hebben de nodige invloed op spelers die willen komen. “Je hebt het Basecamp hier, maar ook verhalen van een Diatta en Kossounou dat hen aanspreekt."

Van Noa Lang hoopt Clement echter dat hij aan boord blijft. "Noa voelt zich goed in z’n vel hier. Ik hoor op dit moment geen geruchten dat er een ander verhaal van zou komen, maar je weet nooit. Uiteraard zal het dan voor heel veel geld moeten zijn. Want Club is ambitieus en we leggen de lat telkens hoger."