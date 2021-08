Philippe Clement laat zich uit over zijn allernieuwste speler

Vanmorgen kondigde Club Brugge de komst van Owen Otasowie aan. Philippe Clement weet wat hij ervan mag verwachten.

Owen Otasowie versterkt het middenveld van Club Brugge. “Een atletische speler”, liet Philippe Clement over zijn nieuwste aanwinst horen op de persconferentie.

Waar hij precies zal spelen, is nog niet meteen duidelijk. “Hij kan zowel meer verdedigend als iets hoger op het middenveld staan, soms speelde hij bij Wolves zelfs centraal achterin.”

Hij moet ook niet meteen verwacht worden bij blauwzwart. “Er is nog werk aan de winkel om hem te laten wennen aan de intensiteit. Dat is logisch, het is een jonge speler met progressiemarge.”