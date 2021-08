Wouter Vrancken verwacht ommekeer: "Dat wordt het belangrijkste tegen Union"

KV Mechelen speelt zondag tegen Union. De 3 op 12 moet dringend omgebogen worden, zo klinkt het bij trainer Wouter Vrancken.

Na de nederlaag tegen AA Gent moet het voor KV Mechelen gebeuren tegen Union. “We hebben een gesprek gehad”, zegt Wouter Vrancken op zijn persbabbel. “Het schuldbesef is er bij de spelers en de redenen waarom we verloren zijn ook benoemd door jongens die zowel op als naast het veld stonden.”

De ingesteldheid blijft correct, zo meent Vrancken. ”Op training gaat het goed, maar het moet uiteraard zondag gebeuren. Vorig seizoen konden we tijdens een mindere periode qua resultaten lang terugvallen op ons goed voetbal. Dat is nu niet het geval. In die zin is het nu moeilijker dan toen, ja. De kwaliteit van ons voetbal ligt te laag op dit moment. En dan moet het op mentaliteit gebeuren. Dat wordt het belangrijkste tegen Union.”

Vrancken belooft alvast dat er enkele wijzigingen in de ploeg zullen komen. “Ja, ik ben nog wat zoekende. We hadden geen duelkracht op het middenveld. Daarom heb ik Vinicius Souza daar geposteerd, het is ook gewoon zijn beste positie. Op het middenveld zijn we op zoek naar de juiste klik. En van de twee voorin was ik niet tevreden qua werkethiek, zeker in balverlies. Onze verdediging kwam te veel onder druk te staan.”