Carl Hoefkens krijgt aanbiedingen om T1 te worden: "Nog nooit gaan luisteren"

Carl Hoefkens is één van de belangrijke schakels bij blauwzwart om eigen jeugdspelers in de A-kern te krijgen.

Club Brugge opperde dat het tegen 2023 constant met vier of vijf spelers uit de eigen jeugd in de Jupiler Pro League wil spelen. “We gaan niet rusten vooraleer we die ambitie gerealiseerd hebben. Omdat het essentieel is voor de uitbouw van de club. Kijk naar wat er tegenwoordig betaald wordt voor jonge spelers. En wat je zelf moet neertellen om iemand aan te trekken”, zegt Carl Hoefkens aan HLN.

Hoefkens heeft de ambitie én de aanbiedingen om T1 te worden. "Enkele eersteklassers hebben al eens gepolst, ja, maar ik ben nog nooit gaan luisteren. Omdat ik op dit moment nergens beter kan zitten. Overal rond me hier werken heel bekwame mensen, en binnen de coaching staf kan ik nog gigantisch veel leren van iedereen. Daar komt nog eens bij dat ik een ongelooflijke verbondenheid heb met deze club, de spelers en de supporters", besluit Hoefkens.