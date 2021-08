Arthur Theate kan wel eens een centraal duo gaan vormen met een Rode Duivel

Een lange tijd leek Arthur Theate op weg naar Bologna maar nu zou er een andere piste voor hem zijn.

"Ik ga niet zeggen dat ik blijf, want binnen drie dagen kan ik weg zijn", houdt Theate desondanks zijn opties open in La Dernière Heure. "Er waren gesprekken met Bologna, en ik heb de keuze van de club aanvaard om niet te spelen. Maar na twee weken heb ik een gesprek gehad met het bestuur en met de coach en heb ik gevraagd om terug in de ploeg te komen, want er bewoog niets en het was voor mij niet leefbaar. Ik wou gewoon spelen."

Volgens Olympique-et-Lyonnais heeft de verdediger van KV Oostende immers de aandacht getrokken van Olympique Lyon. Wie weet vormt hij binnenkort een centraal verdedigingsduo met Jason Denayer. Dat zou alvast positief zijn voor de toekomst van de Rode Duivels.