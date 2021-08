Nieuwste aanwinst Antwerp moet nog even wennen: "Veel hogere snelheid dan ik gewend ben"

Viktor Fischer moet de nieuwe sensatie worden bij Antwerp. De linksbuiten kwam met aardige adelbrieven aan bij The Great Old en wil iets bewijzen.

Na zijn jeugdopleiding bij Ajax wil de Deen zich tonen in België. Met Brian Priske heeft hij alvast een landgenoot die hem begrijpt. "Ik was ook gekomen als een andere coach dan Brian Priske met hetzelfde plan was gekomen, maar dat de coach een Deen is, speelde mee. Uiteindelijk heeft hij mijn naam op de tafel gelegd", vertelt hij in S/V Magazine.

Het zal wel even wennen worden, want het gaat er harder aan toe in België dan in Denemarken. "Het gaat in ieder geval heen en weer, je loopt heel veel. Ik zie veel jonge, goeie spelers die ook heel veel risico nemen. Het is ontzettend mooi, ik geniet ervan. Een veel hogere snelheid dan ik gewend ben. Het tempo, de snelheid: dat moest ik weer vinden. In Denemarken loop je wel veel, maar niet snel genoeg. Dat zie je ook als je kijkt naar het Deense elftal."