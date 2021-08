Daouda Peeters op zoek naar speelgelegenheid bij Standard : "Het was niet moeilijk om 'ja' te zeggen"

De middenvelder wordt door Standard gehuurd (met aankoopoptie) van Juventus. Na drie seizoenen Italië keert de belofteninternational terug naar België.

Hoewel hij afgelopen vrijdag zijn debuut al maakte tegen KV Oostende, werd Daouda Peeters woensdag pas officieel voorgesteld door de Rouches. "We stonden al enkele weken in contact met elkaar. Nadat ik met de sportief directeur gesproken had, was ik echt wel gecharmeer door het project. Ik ben in een goeie ploeg terechgekomen, bij een ambitieuze club ook. Het was dan ook niet moeilijk voor mij om 'ja' te zeggen tegen Standard. Ik ben erg blij om hier te zijn", liet Peeters weten.

"Ik kende al heel wat spelers van Standard en ik had ook enkele gesprekken met Arnaud Bodart. Hamza (Rafia, nvdr.) kwam hier een week voor mij aan. Hij zei me dat ik ook moest komen. We hebben trouwens een goeie klik op het veld, die we hopelijk vaak kunnen tonen in België", aldus de Mollenaar..

Na een jaartje Sampdoria en twee seizoenen Juventus keert de 22-jarige middenvelder nu terug naar de heimat. "Ik trainde dagelijks met de A-kern van Juventus, wat me heel wat bijgebracht heeft. Vooral op tactisch vlak heb ik heel wat stappen gezet, maar ik voelde dat het tijd was om te vertrekken. Alleen Standard telt nu en ik zal alles geven voor deze club." Afgelopen vrijdag maakte Peeters al eens kennis met de vurige fans van de Rouches. "Dit was totaal nieuw voor mij. Het was echt ongelofelijk", besluit Peeters.