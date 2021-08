Nog méér aanvallende versterking op komst: 'Anderlecht wil "Golden Boy" uit Scandinavië weghalen'

RSC Anderlecht is nog niet uitgekocht, zoveel is duidelijk. Zo willen ze nog een aanvaller in huis halen.

Anderlecht wil namelijk de 18-jarige flankaanvaller Bénie Traoré ophalen in Zweden. Die speelt momenteel bij BK Häcken. Er is veel interesse in de speler, maar paars-wit zou anderhalf miljoen willen bieden voor de winger en hem zo naar het Lotto Park halen. De Ivoriaanse rechtsbuiten kwam in januari over van Mimosas in eigen land en is aan goede maanden bezig bij zijn Zweedse club.