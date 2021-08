Ramiro Vaca onder de indruk van nieuwe club: "Wat een prachtige stad is Antwerpen en alles is hier zo goed georganiseerd"

Ramiro Vaca moet zich in sneltempo integreren bij Beerschot, want hij moet de club helpen weg te komen uit de onderste regionen van het klassement. De 22-jarige Boliviaanse middenvelder wil zo snel mogelijk belangrijk worden.

De eerste indrukken zijn alvast goed. "Wat een prachtige stad is Antwerpen, en mijn entree bij Beerschot heb ik ook heel positief ervaren. Alles is hier zo netjes en proper, allemaal goed georganiseerd ook. Veel meer kan ik nog niet zeggen want ik heb amper twee keer meegetraind. Maar ik hou heel veel van wat ik tot nog toe al gezien heb", zegt hij op de clubsite.

"Materiaalman Seba is momenteel mijn toeverlaat. Hij spreekt Spaans, zorgt voor mijn introductie, helpt me met alles en nog wat,... Kortom, mijn ideale gids en begeleider. De communicatie verloopt momenteel nog in het Spaans. Ik begrijp wel Engels maar kan en durf het nog onvoldoende zelf spreken."

"Ik ga echter zo rap mogelijk taallessen volgen: eerst Engels en daarna misschien ook Frans of Nederlands. Sommige ploegmaats spreken wel een mondje Spaans, dat heeft de integratie vergemakkelijkt. Iedereen is hier ook zo supervriendelijk. Ik voel het, dat komt hier goed."