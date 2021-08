Westerlo verhuurt Ivoriaans toptalent met aankoopoptie

KVC Westerlo verhuurt zijn goudhaantje, Kader Keita, aan FC Sion met een optie tot aankoop.

Het Zwitserse FC Sion is komen shoppen in de Belgische tweede klasse. Ze zullen Kader Keita een jaar huren van KVC Westerlo. Ze verkregen ook een aankoopoptie bij de ploeg uit de Kempen. FC Sion staat momenteel op de vierde plaats in de Zwitserse eerste klasse.

Keita is nog maar 20 jaar oud, maar heeft wel al wat ervaring opgedaan. Bij Ivoorkust werd hij al drie keer opgenomen in de selectie en bij Westerlo verzamelde de middenvelder ook al heel wat minuten. In totaal speelde hij 55 keer in het truitje van de Kemphanen waarin hij ook twee keer wist te scoren en twee assists afleverde.