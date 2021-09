🎥 Club Brugge toont 16-jarige aanwinst beelden van supporters: "Waanzinnig, stel je voor dat je daar speelt"

De flankaanvaller wordt in zijn thuisland gezien als één van de grootste talenten van Noorwegen. Club Brugge legde dan ook een bedrag van maar liefst drie miljoen euro op tafel. Nusa komt over van Stabaek en tekende in Jan Breydel een contract voor drie seizoenen.

De flankaanvaller krijgt door zijn nieuwe werkgever meteen enkele fraaie video’s van het thuispubliek voorgeschoteld. En dat lijkt meteen een grote indruk achtergelaten te hebben: “Waanzinnig. Wat een geweldige fans. Stel je voor dat je daar speelt.”

Antonia Nusa gaf dus meteen zijn ogen de kost, en lijkt in het filmpje niet meteen te weten waar eerst te kijken: “Ik vind dat dit een heel professionele club is. De velden en faciliteiten zijn fantastisch. Ik heb hier een goed gevoel bij.”

De zomeraanwinst beschrijft ook kort zijn speelstijl: “Je kan me zien als een dribbelaar. Ik ben gemaakt om kansen te creëren, om te scoren en assists te geven.”

"I want to show myself and my skills and do as much as I can for the team."

Maak kennis met Antonio Nusa! đŸ€ pic.twitter.com/1YnisdeMYp