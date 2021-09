Debat van de week: wat is voor u de spectaculairste transfer op transfer deadline day in België?

Vorige week polsten we naar de loting van de Champions League voor Club Brugge. U hoopte daarbij op Manchester City uit pot 1, wat ook uitkwam. PSG (11%) en Leipzig (2%) waren veel minder uw favoriet bij de loting en daar had u liever Sevilla en Ajax gezien bijvoorbeeld. Transfers Ondertussen is de transferperiode ten einde in België qua inkomende transfers. En de laatste dagen leverde dat nog heel wat boeiende transfers op. Welke heeft jou het meeste weten te verbazen? Wij horen graag uw mening, laat ze dus zeker horen!

Welke transfer heeft jou het meeste verbaasd op TDD? Hendry > Club Brugge 3% Izquierdo > Club Brugge 6% Magallan > Anderlecht 3% Samatta > Antwerp 68% Mboyo > Gent 6% Nkounkou > Standard 3% Doumbia > Zulte Waregem 9% Nog een andere transfer (laat in reacties weten wie!) 9%