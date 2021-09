Peter Vandenbempt ziet topper bij de Belgen: "Zoals hem gaan we er nooit meer één hebben"

Estland ging voor de bijl, de komende week moeten Tsjechië en Wit-Rusland volgen met oog op WK-kwalificatie voor het WK in Qatar.

Dé man van de wedstrijd was - niet voor het eerst - Romelu Lukaku. "Zoals hem zullen we er nooit meer een hebben", meent Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza.

Altijd vol gas

"Je kan alleen maar luid applaudisseren voor zijn prestaties, zeker in dit soort matchen. En zijn mentaliteit. Hij speelt vol gas. Ook tegen Estland in de regen."

"Zijn cijfers zijn en blijven fenomenaal. Zo'n spits die altijd scoort, dat is een onwaarschijnlijke troef", is hij duidelijk.