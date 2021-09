Voormalige Anderlecht spits bezorgt Servië mee de zege

Aleksandar Mitrovic, voormalige spits van Anderlecht, was wederom belangrijk voor Servië.

Servië nam het vanavond op tegen Luxemburg in de kwalificaties voor de Wereldbeker in Qatar. Luxemburg werd het kind van de rekening want Servië won vlot met 4-1. Dit dankzij twee doelpunten van Mitrovic. De Servische spits speelt momenteel in de Engelse Championship bij Fulham.

Daar vindt hij ook vlot de netten want Fulham staat momenteel aan de leiding in de Championship mede dankzij vier doelpunten in vijf wedstrijden van Mitrovic.