Twee cruciale reddingen en een schitterende kapbeweging: Courtois wordt gewoon beter met de jaren

Eén bedenking na de match tegen de Tsjechen: Thibaut Courtois is naar onze zin iets te veel in actie moeten komen. Zonder zijn reddingen stond het waarschijnlijk gelijk na de rust. Raar na een 3-0, maar hij was de 'Man van de Match' voor ons.

Courtois besefte ook wel dat hij een belangrijk aandeel had in de 3-0-zege. Met twee-drie schitterende reddingen hield hij zijn netten schoon. "Het waren belangrijke reddingen oimdat de Tsjechen anders hadden kunnen terugkomen", aldus Courtois. "Het was een goeie tegenstander en ze maakten het ons moeilijk. Wij stonden natuurlijk ook met veel mensen vooraan."

In Wit-Rusland moet het nu afgemaakt worden. Zonder Jan Vertonghen en Romelu Lukaku, die geschorst zijn na hun gele kaarten. "Dit was een belangrijke match na ons gelijkspel in Praag. De kwalificatie is natuurlijk nog niet helemaal binnen. Wit-Rusland maakte het Wales toch moeilijk."

Maar laten we één moment niet vergeten: toen Courtois met een heerlijke hakbeweging zijn tegenstander het bos in stuurde...