🎥 Iconisch spitsenduo van weleer herenigd: blij weerzien tussen Radzinski en Koller

Koller-Radzinski, ongetwijfeld een van dé beste spitsenduo's die ons land ooit gekend heeft. Koller het grote aanspeelpunt, Radzinski de beweeglijke snelheidsduivel errond.

Onder Aimé Antheunis scheerde Anderlecht in 2000, mede dankzij Koller en Radzinski, hoge toppen in de Belgische competitie en in de Champions League. Na het boerenjaar scheidden de wegen van de twee spitsen. Koller koos voor Borussia Dortmund, een jaar later verkaste Radzinski naar Everton.

Woensdag deelde Anderlecht een filmpje waarin Radzinski en Koller voor het eerst sinds lang nog eens terugzien. Het leverde mooie beelden op. Radzinski had voor de gelegenheid het gele uitshirt van Anderlecht bij, waarmee paars-wit onder meer ging winnen op bezoek bij PSV.

Quand deux légendes se rencontrent au Lotto Park. 🟣⚪ pic.twitter.com/ip5PIK5bST — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) September 7, 2021

Jan Koller is in het land voor een Netflix-documentaire over zijn leven.