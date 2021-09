Ex-aanvaller Anderlecht gaat Udinese verlaten voor avontuur in Turkije

Er is een nieuw avontuur op komst voor Stefano Okaka. De aanvaller zou Udinese namelijk nog kunnen verlaten voor een uitdaging in Turkije. Okaka kan bij Istanbul Basaksehir aan de slag.

Enkele jaren geleden speelde Stefano Okaka nog in de Jupiler Pro League bij Anderlecht, maar nu is de Italiaan in eigen land actief bij Udinese. Daar moet de aanvaller echter tevreden zijn met een plaats op de bank.

Okaka wil opnieuw een vaste basisspeler worden en deze kans krijgt hij misschien wel in Turkije. Volgens Gianluca Di Marzio zou Istanbul Basaksehir Stefano Okaka nog willen binnenhalen voor de transfermarkt sluit in het land.