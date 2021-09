Club Brugge op zoek naar eerherstel tegen KV Oostende

Club Brugge en KV Oostende openen de 7e speeldag van de Jupiler Pro League. Dat doen ze vrijdagavond om 20u45 in het Jan Breydelstadion. Club Brugge is op zoek naar eerherstel na de 6-1 tegen AA Gent. Lukt hen dat tegen KV Oostende of niet?

Philippe Clement Club-coach Clement liet in zijn persbabbel weten dat zijn ploeg helemaal klaar is om revanche te nemen voor de pijnlijke nederlaag tegen AA Gent. “Uiteraard zijn de spelers met die 6-1 bezig geweest. Geen enkele sportman verliest graag en zeker niet met die cijfers.” ‘Ik weet dat mijn spelers op het veld zullen reageren. Dat heb ik de voorbije week op training gezien.” Als we de coach mogen geloven staan zijn manschappen dus op scherp. Doelpunten maken en vooral winnen, dat is de boodschap voor Blauw-Zwart op vrijdagavond. Doeltreffend Het is opvallend: Club Brugge scoorde minstens al één doelpunt in elk van haar gespeelde wedstrijden van dit seizoen. In hun afgelopen drie duels zitten de Bruggelingen zelfs aan maar liefst acht doelpunten. Vier tegen Zulte Waregem, drie tegen Beerschot en de eerredder tegen AA Gent. Kunnen ze tegen KV Oostende in eigen huis hun fans ook weer op enkele doelpunten trakteren? Betting tips Club Brugge gaat zeker willen winnen! Club wint en beide ploegen scoren, odd: 3.00. Club was al zeer doeltreffend dit seizoen. Club scoort in beide helften, odd: 2.10. We verwachten wel wat goals te zien. Over 2.5 goals, odd: 1.57.





