Flink wat puzzelwerk en defensieve zorgen voor Francky Dury

Zulte Waregem is klaar om opnieuw de schoenen aan te binden, met een wedstrijd tegen Cercle Brugge. Al zal er wel heel wat werk zijn.

Doumbia is nog steeds niet speelgerechtigd en mag niet spelen tegen Cercle Brugge, terwijl ook Seck nog geblesseerd is.

Puzzelwerk

Ook doelman Sammy Bossut viel uit, waardoor Van Damme zijn debuut in de selectie maakt bij Essevee. Achterin moet Dury het doen zonder Van Aken én De Bock.

Er is ook goed nieuws: Boya is geselecteerd en Jean-Luc Dompé is terug uit blessure - hij kan dus voor enkele flukse dribbels zorgen.