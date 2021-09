Twee Buffalo's definitief in B-kern: "Kans dat ze terugkeren zit er niet meer in"

Hein Vanhaezebrouck heeft zich op zijn persconferentie in aanloop naar het duel met Charleroi ook uitgelaten over twee spelers die in de B-kern zijn gesukkeld.

Zowel Botaka als De Bruyn zitten in de B-kern en dat lijkt nu ook een definitieve oplossing te zijn voor minstens de komende maanden. "De kans dat ze terugkeren zit er niet meer in", aldus Vanhaezebrouck op zijn persconferentie in de Ghelamco Arena. Financieel aspect? "Er waren interessante oplossingen, maar ze wilden blijven. Dat zal misschien een financiële reden hebben, maar er is ook het sportieve." "Als je een aanbod krijgt en je gaat er niet op in, dan kunnen wij er verder niets meer aan doen", aldus nog Vanhaezebrouck.

